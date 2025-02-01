Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Армении обсуждается вопрос о разрыве дипотношений с Беларусью

В Армении обсуждается вопрос о разрыве дипотношений с Беларусью

Об этом пишет армянская газета Hraparak, со ссылкой на официальные источники в Армении. Причиной стало ухудшение отношений между Ереваном и Минском после резких заявлений сторон, в частности слов белорусского президента Лукашенко о том, что премьер Пашинян «уничтожит Армению».

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