VG

Vasily Golov

Их БПЛА достали до Кремля и Казани.СВО почему не ударит БПЛА по торговым центрам и рынкам в Киеве,Одессе-Привозу,Львову,Ровно-мясокомбинату или фабрике нетканных материалов.Нет дальнобойных,но есть КБ Туполева,Яковлева,Миля,Сухогого,Ильюшина,МиГ.