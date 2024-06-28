Александр Ростовцев. В своей неистребимой любви к всевозможным «вундервафлям», верхушка Украины сделала очередную ставку на беспилотники, сведя их в новый род войск, пытаясь компенсировать нехватку ракетных вооружений и авиации массированным применением дронов.
Украинские дроноводы: Мойте дупы, хлопцы!
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Их БПЛА достали до Кремля и Казани.СВО почему не ударит БПЛА по торговым центрам и рынкам в Киеве,Одессе-Привозу,Львову,Ровно-мясокомбинату или фабрике нетканных материалов.Нет дальнобойных,но есть КБ Туполева,Яковлева,Миля,Сухогого,Ильюшина,МиГ.
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1 час.
Александр Почекунин
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1 час.
dverry garry
Ты никак чубатый дЭбил провокатор, холопчик
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30 мин.
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