БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 280 подписчиков

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Свежие комментарии

  • dverry garry
    Ты никак чубатый дЭбил провокатор, холопчикУкраинские дронов...
  • Леонид Ла Рошель
    Какие на хрен танки, БМП и БРДМ в качестве наступательной силы из Финляндии? Это, мля, не усраина с бескрайними полям...Всё готово к удар...
  • Александр Почекунин
    Украинские дронов...

Украинские дроноводы: Мойте дупы, хлопцы!

Украинские дроноводы: Мойте дупы, хлопцы!

Александр Ростовцев.   В своей неистребимой любви к всевозможным «вундервафлям», верхушка Украины сделала очередную ставку на беспилотники, сведя их в новый род войск, пытаясь компенсировать нехватку ракетных вооружений и авиации массированным применением дронов.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Их БПЛА достали до Кремля и Казани.СВО почему не ударит БПЛА по торговым центрам и рынкам в Киеве,Одессе-Привозу,Львову,Ровно-мясокомбинату или фабрике нетканных материалов.Нет дальнобойных,но есть КБ Туполева,Яковлева,Миля,Сухогого,Ильюшина,МиГ.
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1 час.
Александр Почекунин
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1 час.
dverry garry
Ты никак чубатый дЭбил провокатор, холопчик
Ответить
30 мин.

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