Разговор Путина и Байдена продлился 50 минут

Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина завершился. Беседа продолжалась 50 минут – она началась в 15:35 по вашингтонскому времени (23:35 мск) и завершилась в 16:25 (00:25 мск), сообщила пресс-служба Белого дома.