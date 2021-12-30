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Разговор Путина и Байдена продлился 50 минут

Разговор Путина и Байдена продлился 50 минут

Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина завершился. Беседа продолжалась 50 минут – она началась в 15:35 по вашингтонскому времени (23:35 мск) и завершилась в 16:25 (00:25 мск), сообщила пресс-служба Белого дома.

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