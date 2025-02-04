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Закон, порядок, государство

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В Иркутской области полицейские провели профилактические беседы с местными жителями о дистанционном мошенничестве

Участковые уполномоченные полиции совместно с представителем Общественного совета при МО МВД России «Черемховский» и членами Народной дружины «Щит» провели акцию «Осторожно! Мошенники!».

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