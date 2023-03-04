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Петр Гуменник: «Я по сезону довольно много болею – может, из-за больших нагрузок или с иммунитетом проблемы»

Фигурист Петр Гуменник рассказал, что в этом сезоне часто болеет. «Плохо болел очень. Я по сезону довольно много болею – может, из-за нагрузок больших.

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