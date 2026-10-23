Бактерия Clostridium botulinum вырабатывает один из самых сильных природных ядов — ботулотоксин. Он блокирует нервные сигналы, мышцы перестают слушаться, и без срочной помощи человек умирает от паралича дыхания.
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