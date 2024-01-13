Хантер Байден согласился дать показания при определенном условии

Сын действующего американского президента Хантер Байден заявил о готовности дать показания в случае, если получит «новую должным образом составленную повестку», сообщил New York Post со ссылкой на его адвоката.
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