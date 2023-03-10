Фотоотчет: прошел месяц после разрушительного землетрясения в Турции

Участок железнодорожных путей, искривленных землетрясением, в Адыямане, Турция / ©Orhan Cicek Местный житель и его сын проходят мимо частично обрушившегося здания в районе Нарлыджа города Хатай, Турция / ©Mehmet Kacmaz Люди едят на улице возле разрушенных зданий в Искендеруне, Турция / ©Aziz Karimov Вид с воздуха на поврежденное трехэтажное здание после падения соседнего минарета во время землетрясения 6 февраля в Адыямане / ©Orhan Cicek Вид с воздуха на технику, работающую в Газиантепе / ©Firat Ozdemir Разбитые автомобили, извлеченные из-под завалов, сложены в штабеля в Малатье, Турция / ©Mesut Yilmaz Вид с воздуха на пострадавшую от землетрясения мечеть Куртулуш в Газиантепе / ©Adsiz Gunebakan Разрушенный многоквартирный дом в Хатае, Турция / ©Chris McGrath Во время землетрясения огромный камень в деревне Эски Кахта в Адиямане покатился, а затем раскололся надвое, при этом одна часть упала на дом / ©Halil Kahraman .