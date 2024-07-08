Жара в Москве может привести к появлению медуз и других экзотических насекомых в городских водоемах и парках

Жара в Москве может привести к появлению медуз в водоемах города и области. Ирина Майнцер, заместитель генерального директора Центра океанографии и морской биологии "Москвариум", рассказала, что пресноводные медузы уже обитают в некоторых водоемах Москвы и Московской области в виде полипов, однако при нагреве воды выше 26 градусов они могут превратиться в привычных плавающих медуз.