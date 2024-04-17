Появились подробности о внешности кроссовера на базе Lada Vesta

АвтоВАЗ с лета прошлого года работает над вседорожником на удлиненной платформе Весты. По данным Telegram-канала «Русский автомобиль», дизайн будущей модели, которой присвоили заводской индекс HGH, уже утвержден и принципиально больше не поменяется.
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