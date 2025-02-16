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Необычная находка: в московском «ВкусВилле» нашли зефир с металлической стружкой

Необычная находка: в московском «ВкусВилле» нашли зефир с металлической стружкой

Необычная находка: в московском «ВкусВилле» нашли зефир с металлической стружкой Юлия ЧелкановаВ одном из магазинов сети «ВкусВилл» в Москве произошел инцидент, который вызвал обеспокоенность среди покупателей и вызвал широкий общественный резонанс.

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Eduard
Хватит врать!
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