Принц Гарри проиграл суд своей же охране

Апелляционный суд Англии и Уэльса отклонил апелляцию принца Гарри, младшего сына короля Великобритании Карла III, по делу о лишении его права на государственную полицейскую защиту после отказа от исполнения обязанностей старшего члена королевской семьи.
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