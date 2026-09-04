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Царьград

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«Явка с повинной»: Нарышкин объяснил, почему НАТО затягивает конфликт

«Явка с повинной»: Нарышкин объяснил, почему НАТО затягивает конфликт

Нарышкин раскрыл: НАТО затягивает конфликт, потому что считает, что так сможет ограничить Россию.В НАТО считают, что затягивание боевых действий на Украине выгодно альянсу.

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