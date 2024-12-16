Глава пресс-службы американской Администрации Джон Кирби проинформировал о том, из-за чего лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден не стал обсуждать с победителем президентской гонки Дональдом Трампом возможность применения киевским режимом ракетного вооружения против расположенных в глубине Российской Федерации целей.