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    Ля какая шлюха-подоляк!!!!!!!!! Тварь эта ДОЛЖНА ВИСЕТЬ!!!!!!!!!!!Подоляк: Украине ...

Белый дом: Решение об ударах ATACMS по РФ было принято до выборов

Белый дом: Решение об ударах ATACMS по РФ было принято до выборов

Глава пресс-службы американской Администрации Джон Кирби проинформировал о том, из-за чего лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден не стал обсуждать с победителем президентской гонки Дональдом Трампом возможность применения киевским режимом ракетного вооружения против расположенных в глубине Российской Федерации целей.

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