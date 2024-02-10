Иноагентов могут лишить заработка с рекламы компаний из России

В Госдуме предложили лишить иноагентов любого заработка в России, в том числе с рекламыИноагенты не должны получать деньги в России, их нужно лишить источника доходов в том числе с рекламы русских компаний.
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