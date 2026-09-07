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Царьград

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Росатом восстановил энергоснабжение Запорожской АЭС через "Ферросплавная-1"

Росатом восстановил энергоснабжение Запорожской АЭС через "Ферросплавная-1"

Запорожская АЭС снова получает энергию через линию "Ферросплавная-1". Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев выразил благодарность Министерству обороны, Росгвардии и МИД за содействие, а также МАГАТЭ за посреднические усилия.

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