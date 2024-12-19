Ольга Бузова назвала «нелюдями» тех, кто комментирует суицид экс-мужа Седоковой

Телеведущая Ольга Бузова отказалась комментировать смерть бывшего мужа певицы Анны Седоковой. По словам артистки, те, кто в сложное для исполнительницы время позволяет себе что-то говорить о ней и погибшем, — «нелюди».
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