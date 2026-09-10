В России выросло число выдворенных нелегальных мигрантов

В России более чем в 2,5 раза выросло число решений об административном выдворении иностранцев. По данным Совета безопасности, за первое полугодие таких решений приняли порядка 100 тысяч.
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