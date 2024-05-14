В 2025 году женщины будут спать с роботами чаще, че мужчинами: прогноз футуролога

Согласно статье, опубликованной в британской газете Daily Mirror, футурист Ян Пирсон написал доклад о будущем сексуальных отношений, в котором утверждает, что в 2025 году женщины будут больше заниматься сексом с роботами, чем с мужчинами.
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