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СЦКК: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка

СЦКК: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка

Украинские войска в ночь на вторник выпустили 20 ракет по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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