Серкль Брюгге – Берсхот где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Бельгии 11 августа

В воскресенье, 11 августа, сыграют Серкль Брюгге и Берсхот в рамках Чемпионата Бельгии по футболу. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Ян Брейдель Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
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