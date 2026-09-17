Конфликт на Украине и ее поддержка Западом отражается на благополучии европейских граждан, у которых все больше сомнений в целесообразности такой политики.
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