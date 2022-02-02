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Avia.pro: шесть десантных кораблей России вошли в район учений авианосной ударной группы США возле побережья Италии

Avia.pro: шесть десантных кораблей России вошли в район учений авианосной ударной группы США возле побережья Италии

Шесть российских больших десантных кораблей вошли в район учений авианосной ударной группы Соединенных Штатов возле побережья Италии.

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