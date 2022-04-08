Шестеркин сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив 30 бросков «Питтсбурга». Он стал 1-й звездой матча

Игорь Шестеркин сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив 30 бросков «Питтсбурга». Российский вратарь «Рейнджерс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Пингвинс» (3:0).

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