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«Авторадио»: 57% родителей школьников помогают детям выполнять домашние задания

«Авторадио»: 57% родителей школьников помогают детям выполнять домашние задания

Помощь родителей с домашними заданиями полезна, пока она поддерживает ребенка, а не заменяет его собственную работу.

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