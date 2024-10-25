SH: родные борются за имущество тяжелобольной актрисы Раисы Максимовой

Советская актриса Раиса Максимова, которой в этом году исполняется 95 лет, оказалась в тяжелом положении: прикованная к постели, она нуждается в постоянном уходе, но его оказывает лишь гражданская жена младшего сына Алексея, Елена Шойко.
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