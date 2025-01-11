Похоронили репутацию: как Байден отреагировал на отказ от фактчекеров в Meta*

Global Look Press/Andrej Sokolow/dpa Один из самых преданных соратников американской демпартии Марк Цукерберг похоронил остатки репутации администрации Байдена, попутно доказав: ради денег позиция по самым принципиальным вопросам может легко меняться раз в четыре года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии