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Похоронили репутацию: как Байден отреагировал на отказ от фактчекеров в Meta*

Похоронили репутацию: как Байден отреагировал на отказ от фактчекеров в Meta*

Global Look Press/Andrej Sokolow/dpa Один из самых преданных соратников американской демпартии Марк Цукерберг похоронил остатки репутации администрации Байдена, попутно доказав: ради денег позиция по самым принципиальным вопросам может легко меняться раз в четыре года.

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