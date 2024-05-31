Названы профессии с наибольшим числом трудоголиков

«СБЕР ЕАПТЕКА» и российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование и выяснили, в какие периоды россияне наиболее подвержены трудоголизму, с какими его проявлениями сталкиваются чаще всего и среди специалистов каких профессий больше всего трудоголиков.
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