Названы профессии с наибольшим числом трудоголиков

«СБЕР ЕАПТЕКА» и российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование и выяснили, в какие периоды россияне наиболее подвержены трудоголизму, с какими его проявлениями сталкиваются чаще всего и среди специалистов каких профессий больше всего трудоголиков.