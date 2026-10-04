Премьер Чехии Андрей Бабиш раскритиковал текущую политику ЕС в отношении Украины

Премьер Чехии заявил, что Европе не следует направлять деньги Украине на продолжение войны. По его словам, вместо этого ЕС стоит направлять средства на восстановление Украины.
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