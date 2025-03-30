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Закон и Порядок

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Главная угроза США

Главная угроза США

Хегсет: главным приоритетом Пентагона стала защита Тайваня В руководстве, разосланном по Пентагону, сказано, что сдерживание Китая и нацбезопасность являются главными приоритетами США, а в сдерживании угроз со стороны России, на Ближнем Востоке и Африке основную роль возьмут союзникиПит Хегсет (Фото: Chris Kleponis / Global Look Press) В распространенном в Пентагоне в середине марта временном руководстве по национальной обороне основными приоритетами называется сдерживание захвата Тайваня Китаем и укрепление национальной безопасности, сообщает The Washington Post со ссылкой на документ, подписанный министром обороны США Питом Хегсетом.

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