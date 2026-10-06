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ТАСС

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Боец Протока рассказал, как нес раненого сослуживца, укрываясь от дронов ВСУ

Боец Протока рассказал, как нес раненого сослуживца, укрываясь от дронов ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Штурмовик группировки "Днепр" на запорожском направлении пронес раненного в ногу сослуживца на большое расстояние, укрываясь от БПЛА украинских военных, сообщил ТАСС военнослужащий группировки с позывным Протока.

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