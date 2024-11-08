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ПВО проспала, флот опять не готов воевать. Налёт на Каспийск ставит вопрос "Где посадки?"

ПВО проспала, флот опять не готов воевать. Налёт на Каспийск ставит вопрос "Где посадки?"

Налёт украинских самолётов-камикадзе на Каспийск — главный пункт базирования Каспийской флотилии — в очередной раз вскрыл неприглядную картину крайне низкой готовности нашего флота отражать удары, действовать быстро и жёстко — в соответствии с требованиями военного времени.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Это косяк. Серьёзный косяк! По любому кто-то в теме...
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11 час.
LD
Leon Dan
Вот те раз! Что-то пооооздно грантушка ведомство перетряхнуть надумал. Раньше надо было. И дружбана своего тоже проверил бы.
Ответить
2 час.

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