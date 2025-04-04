Дмитриев предупредил о попытках помешать диалогу РФ и США

Некоторые страны осуществляют попытки сорвать начавшийся двусторонний диалог между РФ и США. Об этом 3 апреля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев журналистам в Вашингтоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии