Медвежий угол
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Медвежий угол

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Памятка мигранту

Памятка мигранту

Памятка мигранту Автор: Виктор Анисимов Ты просрав свою страну пришёл в мою, пришёл в наш дом, в Россию, и попросил у нас работу чтобы твоя семья не умерла с голоду.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Гнать в шею из России безграмотных и (или) наглых мигрантов ... А диаспоры разогнать, всех мигрантов-протестунов определить лет на 20 в шахтеры :)
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9 час.
Вячеслав Дегтярев
ХОРОШО ПИСАНО.............☝️☝️👍😎😎..........
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4 час.
Elena Guseva
Автор прав во всём, кроме русского правописания. Неграмотный он какой-то... Совсем...
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