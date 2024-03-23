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Классическая музыка или панк-рок? Ученые исследуют влияние мелодии на лечение больных

Классическая музыка или панк-рок? Ученые исследуют влияние мелодии на лечение больных

Исследователи-психологи из Гданьского университета провели исследование, благодаря которому удалось выявить интересную взаимосвязь между музыкальными предпочтениями и пограничным расстройством личности (ПРЛ).

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