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Силы ПВО сбили 20 летевших на Москву беспилотников

Силы ПВО сбили 20 летевших на Москву беспилотников

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Силы противовоздушной обороны сбили 20 вражеских беспилотников, направлявшихся к Москве.

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