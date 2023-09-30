Экономист назвал самый эффективный способ накопить деньги

Важно понимать, что способа моментально накопить средства в больших масштабах для людей с невысоким заработком не существует, это монотонная и последовательная работа, обозначил экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев.
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