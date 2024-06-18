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Военные новости ★ спецоперация

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Британский политик: конфликт на Украине должен завершиться переговорами и

Британский политик: конфликт на Украине должен завершиться переговорами и уступками Киевом территорий Британский политик: конфликт на Украине должен завершиться переговорами и уступками Киевом территорийНа Западе большой резонанс вызвало недавнее выступление президента России Владимира Путина во время встречи с руководством МИД РФ, на котором он озвучил четкие критерии и условия, при выполнении которых Москва готова уже сейчас к мирному завершению конфликта на Украине.

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