Британский политик: конфликт на Украине должен завершиться переговорами и уступками Киевом территорий Британский политик: конфликт на Украине должен завершиться переговорами и уступками Киевом территорийНа Западе большой резонанс вызвало недавнее выступление президента России Владимира Путина во время встречи с руководством МИД РФ, на котором он озвучил четкие критерии и условия, при выполнении которых Москва готова уже сейчас к мирному завершению конфликта на Украине.