“Health Secretary Robert F. Kennedy Jr.’s anti-vaccine views were a major factor in shelving an Agriculture Department avian flu response plan, a pause that’s alarming lawmakers as wild birds begin migrating for the winter,” Politico reports.
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