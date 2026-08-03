В Шахтах жильцы заблокировали дорогу стульями и не пустили скорую

В Ростовской области люди перекрыли улицу. Полиция начала проверку.В городе Шахты Ростовской области местные жители заблокировали проезжую часть на улице Ленинской, выставив на асфальт обычные домашние стулья.
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