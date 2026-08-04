На Западе испугались, что СВО для русских превращается в полноценную отечественную войну. Как это ни парадоксально, но именно украинцы сегодня делают все возможное, чтобы СВО воспринималась как полноценная отечественная война, отмечают аналитики.
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