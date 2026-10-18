Автомобиль Rivian в будущем сможет стать единым входом сразу к нескольким цифровым помощникам. Водителю не придётся открывать разные приложения или заранее решать, какой сервис лучше подходит для конкретной просьбы: машина сама определит маршрут запроса и передаст его подходящей системе.