Автомобиль Rivian в будущем сможет стать единым входом сразу к нескольким цифровым помощникам. Водителю не придётся открывать разные приложения или заранее решать, какой сервис лучше подходит для конкретной просьбы: машина сама определит маршрут запроса и передаст его подходящей системе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Франция созвала С...
- Климов: встреча л...
- Пропофол стал клю...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым