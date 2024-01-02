Западные страны сократили поддержку Киева в три раза

Западные партнеры сократили поддержку Киева в три раза в 2023 году. Министр финансов Украины Сергей Марченко на своей официальной странице в социальной сети рассказал, что они передали Киеву 42,5 миллиарда долларов, что составило лишь треть от выплаченных в 2022-м свыше 120 миллиардов долларов.
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