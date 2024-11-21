Показаны кадры сдачи в плен подразделения ВСУ в Курской области Сообщается о большом количестве украинских оккупантов, сдавшихся в плен в районе села Ольговка в приграничном районе Курской области.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Показаны кадры сдачи в плен подразделения ВСУ в Курской области Сообщается о большом количестве украинских оккупантов, сдавшихся в плен в районе села Ольговка в приграничном районе Курской области.
Свежие комментарии