Путин оценил потери Украины в контрнаступлении

Потери Украины в ходе контрнаступления украинской армии оцениваются как восемь к одному. Об этом заявил президент России Владимир Путин 16 октября в интервью Медиакорпорации Китая, текст опубликован на сайте Кремля.
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