Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Александр
    Лучше сам ДДТ вдыхай,чем чушь нести.Россия вновь стал...
  • Александр
    А где продажа оружия Россией? Из того урана бомбу не сделать никак.Только топливо для АЭС.Россия вновь стал...
  • Сергей С
    Если вы чего не понимаете,то лучше помолчите, и тем более не стоит пинать  для красного словца Советский Союз .Когда ...Россия вновь стал...

Летчики Су-25 показали, как бьют ракетами по позициям ВСУ на Донецком направлении

Летчики Су-25 показали, как бьют ракетами по позициям ВСУ на Донецком направлении

Экипажи штурмовой авиации России на самолетах Су-25 ударили неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам, бронетехнике и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения спецоперации.

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