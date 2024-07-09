Мужчину из ближнего зарубежья не пустили на рейс из-за пьяного поведения

На рейсе «Екатеринбург – Москва» отказали в полете пьяному 51-летнему мужчине из ближнего зарубежья. Сотрудники полиции задержали его за мелкое хулиганство после того, как он выразился грубой нецензурной бранью и не реагировал на замечания окружающих.