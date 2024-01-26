Территория Прибалтики исключена из плана обороны НАТО от РФ 

АНГЕЛ АНГЕЛ

А кому нужно ярмо на шее, с вымирающим население, отсутствием экономики и невменяемыми политиками и чиновниками.. Тем более вписываться за те государства, земли которых по праву принадлежат России.А после последнего указа В.В.Путина о розыске собственности от времен царской империи и по настоящее время вообще и скандинавы под большим вопросом, а есть ли у них земли и на каких условиях. Так что толи еще будет...