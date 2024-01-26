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Территория Прибалтики исключена из плана обороны НАТО от РФ 

Территория Прибалтики исключена из плана обороны НАТО от РФ 

Крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник»), направленные на отработку действий по противостоянию с Россией, не являются демонстрацией агрессии – они показывают, что Запад собрался защищаться.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А кому нужно ярмо на шее, с вымирающим население, отсутствием экономики и невменяемыми политиками и чиновниками.. Тем более вписываться за те государства, земли которых по праву принадлежат России.А после последнего указа В.В.Путина о розыске собственности от времен царской империи и по настоящее время вообще и скандинавы под большим вопросом, а есть ли у них земли и на каких условиях. Так что толи еще будет...
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18 час.
Лев Добрый
Всё это так, но наши земли надо возвращать домой, а все эти политики быстро убегут в США и Канаду, если конечно успеют. Те, кто не успеет удрать, их ждёт наша тундра, там места всем хватит!👍😜😱👈👀
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5 час.

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