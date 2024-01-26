Крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник»), направленные на отработку действий по противостоянию с Россией, не являются демонстрацией агрессии – они показывают, что Запад собрался защищаться.
Территория Прибалтики исключена из плана обороны НАТО от РФ
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А кому нужно ярмо на шее, с вымирающим население, отсутствием экономики и невменяемыми политиками и чиновниками.. Тем более вписываться за те государства, земли которых по праву принадлежат России.А после последнего указа В.В.Путина о розыске собственности от времен царской империи и по настоящее время вообще и скандинавы под большим вопросом, а есть ли у них земли и на каких условиях. Так что толи еще будет...
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18 час.
Лев Добрый
Всё это так, но наши земли надо возвращать домой, а все эти политики быстро убегут в США и Канаду, если конечно успеют. Те, кто не успеет удрать, их ждёт наша тундра, там места всем хватит!👍😜😱👈👀
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5 час.
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