Пластик для 3D-печати в Донецке - 1 199 руб

Филамент/Пластик для 3D-печати 1,75мм По наличию звоните Много разных цветов: Чёрный Белый Хаки Красный, Красный прозрачный Синий, Синий прозрачный Голубой Бирюзовый Светло-розовый Зелёный кислотный Жёлтый Морковный Светло-серый, Тёмно-серый Серебристый .
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