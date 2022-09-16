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В Свердловской области снова горит лес

В Свердловской области снова горит лес

В Свердловской области снова горит лес. Речь идет о пяти пожарах – в Березовском, Новолялинском, Режевском, Кушвинских лесничествах, а также на территории Екатеринбурга.

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